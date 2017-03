Với việc quay lưng lại cú đá phạt đền trên sân Thống Nhất ngày 19.2, VFF đã đưa ra án phạt đối với thủ môn Nguyễn Minh Nhựt (CLB Long An). Có nhiều ý kiến quanh án phạt này, tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh về cuộc sống của người mẹ của Minh Nhựt.

Hiện bà Nguyễn Thị Kim Chi sống trong căn nhà gỗ xuống cấp với ít vật dụng thiết yếu và rẻ tiền.

Đó là góa phụ Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1958, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, Châu Phú – An Giang). Bà Chi mắc bệnh thận mãn phải chạy thận nhân tạo hơn 10 năm nay tại BVĐK An Giang. Hiện đang sống trong căn nhà gỗ xuống cấp với chứng bệnh đang trong giai đoạn trầm trọng, cách ngày phải chạy thận 1 lần.

Tuy không tốn tiền (do có BHYT), nhưng do bệnh nặng, không ăn được, mỗi tuần ít nhất bà phải truyền 1 chai đạm khoảng 1,2 triệu đồng, cộng với tiền xăng xe... tổng chi phí mỗi tháng lên đến chục triệu. Dù có 4 con trai, nhưng do phần lớn khó khăn và bản thân bà thuộc diện hộ nghèo nên toàn bộ số tiền này do thủ môn Nhựt chu cấp. Việc cấm thi đấu 2 năm đối với cầu thủ đã bước sang tuổi 30 như Nhựt (SN 1986) sẽ khiến cuộc sống gia đình anh rất khó khăn.

Nước da xạm đen, quăn queo và cái bụng trương to bất thường.

Trên tay teo tóp chi chít những khối u, dấu tích của người có "thâm niên" chạy thận.

Giấy chuyển viện xác nhận bệnh suy thận mãn tính của bà Chi.

Ngoài chạy thận nhân tạo, bà Chi còn nấu thuốc Nam uống thêm.

Ngôi nhà đã hơn nửa thế kỷ chưa được tu sửa nên mái thiếc lỗ chỗ thế này.

Giấy chứng nhận Hộ nghèo của bà Chi.

Bà Chi không kềm được nước mắt khi nhắc đến "sự cố" của con trai.

Không còn nguồn chu cấp, người đàn bà này biết dự vào đâu và sẽ đi đâu, về đâu với chứng bệnh ngày càng trầm trọng?

