Nhóm thanh niên thuê ôtô từ Đồng Nai ra Bình Định đột nhập tiệm kim hoàn lúc rạng sáng, trộm hơn 100 lượng vàng.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Định đã bắt Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, quê Đồng Nai) - nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, theo tin tức trên báo VnExpress.

Bước đầu Thiện khai nhận cùng đồng bọn thuê xe ôtô hiệu Chevrolet 5 chỗ ngồi của một người dân ở xã Tân Hiệp rồi đi từ Đồng Nai ra Bình Định trộm vàng , theo tin tức trên báo Công an TP. HCM.

Tiệm vàng bị nhóm trộm đột nhập. Ảnh: VnExpress.

Nhóm thanh niên mang theo các dụng cụ mở khóa cửa chuyên nghiệp đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) khoắn sạch vàng rồi quay vào Đồng Nai. Khi vừa về đến xã Tân Hiệp, băng nhóm này đã bán đi một số vàng để lấy tiền tổ chức tiệc mừng.

Trước đó, bà Võ Thị K. (SN 1964, chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến Công an tỉnh Bình Định báo tin, khoảng 3h sáng 10/3, bà nghe thấy tiếng động lạ nên giật mình tỉnh giấc. Bà đi ra phía trước cửa hàng kiểm tra thì phát hiện một đối tượng mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn chở chạy thoát.

Ban đầu chủ tiệm vàng khai với công an số tài sản bị mất gồm: 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau đó Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc điều tra thì phát hiện băng trộm đang trên đường bỏ trốn vào Đồng Nai nên đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, truy bắt nhóm đối tượng.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, Công an TP. HCM)