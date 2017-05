Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Hoàng Đức Bình để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước...

Công an Nghệ An công bố thông tin về việc bắt Hoàng Đức Bình (ảnh nhỏ)

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Hoàng Đức Bình (34 tuổi, ngụ xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước , quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.

Trước đó, ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh bắt tạm giam Bình với thời gian 3 tháng và được Viện KSND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt vào ngày 13.5.

Sau khi cơ quan CSĐT bắt giữ Bình tại H.Diễn Châu (Nghệ An), khoảng 10 giờ 30 ngày 15.5, hàng trăm người ở khu vực gần đó đã kéo ra QL1A khiến giao thông bị tê liệt .

Chiều cùng ngày, nhiều người kéo đến cổng trụ sở Công an H.Diễn Châu đòi thả Bình, khiến công an tỉnh phải tăng cường lực lượng để bảo đảm trật tự, trị an. Đến khoảng 17 giờ, mọi người ra về, trật tự tại khu vực cổng trụ sở công an huyện mới được vãn hồi, giao thông trên QL1A lưu thông trở lại.

