Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ cướp tiền tài xế taxi, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm.

Sáng 11-4, đại tá Phan Văn Tri, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã bắt được nghi phạm đâm nhiều nhát dao vào người tài xế taxi để cướp tài sản.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981; ngụ tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Tại cơ quan công an, bước đầu Huynh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Máu vương khắp trong xe taxi bị nạn

Theo đó, tối 9-4, Huynh gọi điện đến tổng đài taxi Mai Linh Tam Kỳ (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thuê một chiếc taxi đi từ TP Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My (khoảng 60 km). Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, khi xe đến địa phận thôn 4 (xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My), Huynh dùng dao thủ sẵn trong người khống chế tài xế, đâm gần chục nhát dao vào người sau đó lấy đi hơn 1,2 triệu đồng trên người nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Huynh bỏ trốn vào rừng. Đến 6 giờ 45 phút sáng 11-4, Huynh bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My mật phục bao vây khống chế.

Được biết, tài xế chở Huynh và bị đối tượng này đâm nhiều nhát dao vào người là anh Đỗ Cao Thương (khoảng 30 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ). Sau khi bị tấn công, tài xế Thương cố gượng dậy điều khiển taxi xuống nhà dân cách nơi bị nạn khoảng 1,5 km để cầu cứu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, tài xế Thương đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Huynh để làm rõ sự việc.

Trần Thường