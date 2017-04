Cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ nghi can xâm hại bé gái 9 tuổi rồi đem giấu xác xuống ao.

Theo thông tin trên báo VietnamNet, chiều ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trần Văn Củ (33 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự). Nghi can được xác định đã thực hiện hành vi đồi bại với em N.T.K.N (9 tuổi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1, huyện Hồng Ngự) rồi sát hại, giấu xác nạn nhân xuống mương nước.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể em N. (Ảnh: VietnamNet)

Bước đầu tại cơ quan Công an, đối tượng Củ khai do là hàng xóm với gia đình của bé N. nên nắm rõ được giờ giấc đi học của nạn nhân. Trưa xảy ra vụ án, Củ đón đường em N. rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại, sau đó sát hại, cướp đôi bông tai rồi đem giấu xác nạn nhân xuống ao nước.

Trước đó theo thông tin trên Dân trí, trưa ngày 20/4, gia đình em N. cho biết, em N. bị mất tích khi đang trên đường từ n hà nội về. Sau đó gia đình đã báo với cơ quan công an. Đến trưa ngày 21/4, mọi thành viên trong gia đình hốt hoảng khi tìm thấy thi thể em N. nằm dưới ao nước cách nhà khoảng 300m.

Thời điểm tìm thấy thi thể em N. trong tình trạng không mặc quần áo, có dấu tích bị siết cổ. Gia đình của N. cho biết, hằng ngày bé gái 9 tuổi này có đeo một đôi bông tai vàng, tuy nhiên khi tìm thấy thi thể thì không thấy bông tai đâu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp đã khoanh vùng, xác định Củ là nghi can chính và bước đầu nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hoàng Giang