Bước đầu, Thiện khai nhận đã cùng đồng bọn thuê ô tô ở xã Tân Hiệp rồi đi từ Đồng Nai ra Bình Định trộm vàng.

Chiều 12.3, thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ở xã Tân Hiệp, H.Long Thành, Đồng Nai) tại nhà riêng để làm rõ vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Khánh ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn (Bình Định).

Khám xét nhà của Thiện, cảnh sát thu giữ nhiều túi đựng số lượng lớn vàng, nữ trang. Bước đầu, Thiện khai nhận đã cùng đồng bọn thuê ô tô ở xã Tân Hiệp rồi đi từ Đồng Nai ra Bình Định trộm vàng. Hiện lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, Công an H.Hoài Nhơn đang phối hợp với công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu để truy bắt các nghi can còn lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 3 giờ ngày 10.3, bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Khánh) phát hiện có người đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm 5 chỉ vàng 24 K và 100 lượng vàng 18 K (tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hoàng Trọng