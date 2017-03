Công an Q. Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Hiếu/Zing news.

Theo cơ quan chức năng, Sơn là nghi can sát hại chị Đ.T.H. (18 tuổi, quê Quảng Nam) vào tối 27/3. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận có quan hệ tình cảm với chị H. Hai người từng sống chung với nhau. Thời gian gần đây, do nảy sinh mâu thuẫn nên nạn nhân nói lời chia tay với Sơn và chuyển ra ngoài ở.

Không chấp nhận, đối tượng nhiều lần tìm đến phòng trọ của người yêu trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM để níu kéo, năn nỉ H. quay về sống lại như xưa nhưng không thành. Quá buồn phiền, Sơn đã nảy sinh ý định sát hại người yêu rồi tự tử.

Sơn chạy ra chợ gần đó, mua một con dao rồi quay về phòng trọ. Anh ta tiếp tục thuyết phục nhưng cô gái vẫn cự tuyệt, bất ngờ Sơn rút dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Sơn bắt xe ôm chạy ra cầu Bình Triệu định nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên, do được gia đình thuyết phục nên anh ta từ bỏ ý định và ra đầu thú.

Trước đó, tối 27/3, người dân sống trong dãy trọ ở đường số 1 (khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) nghe tiếng la thất thanh của cô gái. Hàng xóm chạy đến xem thì phát hiện một nam thanh niên cầm hung khí chạy ra với vẻ mặt thất thần.

Họ tìm cách giữ nam thanh niên lại nhưng anh ta dùng hung khí tấn công khiến mọi người dạt ra. Khi kiểm tra, người dân phát hiện cô gái trẻ nằm thoi thóp ngay cạnh cầu thang. Mọi người đưa cô gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Zing news, Người đưa tin)