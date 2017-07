Công an vừa bắt giữ bảo vệ 18 tuổi của quán karaoke Kington ở huyện Hóc Môn, nghi dùng hung khí đâm chết 2 người khách đến đây vui chơi giải trí.

Liên quan đến vụ “hỗn chiến trong quán karaoke ở Sài Gòn, 2 người bị đâm chết” xảy ra tại quán karaoke Kington ở Hương lộ 80B, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hữu Phúc (SN 1999, ngụ huyện Hóc Môn) để củng cố hồ sơ chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Được biết, Phúc là bảo vệ của quán karaoke Kington nói trên.

Hiện trường vụ hỗn chiến tại karaoke Kington khiến 2 người tử vong

Bước đầu Phúc thừa nhận đã dùng hung khí đâm chết 2 người, là Nguyễn Đức B (1977, quê Bắc Ninh), Phạm Duy T (SN 1984, ngụ Q.12)

Đáng nói, theo lời khai của một số nhân chứng trong nhóm 2 nạn nhân xác nhận, diễn biến lúc xảy ra vụ việc có vai trò của ông X, là chủ quán karaoke Kington. Ông này được cho là trực tiếp dùng súng hoa cải gây án. Tình tiết này cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trưa 21/7 anh em của anh T đón tiếp 1 nhóm bạn từ miền Tây lên Sài Gòn chơi và tổ chức ăn nhậu tại nhà. Sau đó, nhóm này gọi điện thoại cho X, là chủ quán karaoke để bố trí đến quán Kington ngồi tiếp tục nhậu, có nữ tiếp viên ngồi cùng.

Gần tàn cuộc, nhiều người ra về, chỉ còn lại ông B, anh T và 2 người khác. Trong lúc ca hát, ông B nổi hứng nhảy nên vô tình làm bể tấm kính dưới nền trong phòng hát. Do đó, anh T đã gọi cho ông X, là chủ quán karaoke Kington vào để thương lượng bồi thường chi phí tấm kính.

Lúc này bất ngờ có 6 thanh niên trẻ xông vào trong phòng, chửi bới nhóm hát dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi…sau đó nhóm thanh niên bỏ đi.

Chừng hơn 10 phút sau, nhóm anh T, ông B kéo đi vệ sinh thì bị khoảng hơn 20 người cầm nhiều loại hung khí phục kích, truy sát. Ông B, anh T bị tấn công, gục trong quán và tử vong tại bệnh viện sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã vào cuộc, tiến hành tạm giữ nhiều đối tượng là bảo vệ của quán. Trong đó Phúc được xác định là nghi can trực tiếp gây án.

Anh Linh