Ngày 6.4, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phan Long (ảnh, 27 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 3.2017 trên địa bàn P.Bình Hòa (TX.Thuận An, Bình Dương) xảy ra một số vụ cướp tài sản của những người chạy xe ôm từ những địa phương khác đến. Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 12.1, anh L.A.N (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) chạy xe ôm bằng ứng dụng Grab đến Công an P.Bình Hòa trình báo bị nam thanh niên thuê xe ôm đi từ TP.HCM đến P.Bình Hòa, sau đó dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp 1 xe máy cùng số tiền 30 triệu đồng.

Ngày 17.3, anh N.P.T.K (26 tuổi, ngụ TP.HCM) đến công an trình báo cũng bị một nam thanh niên khoảng 27 - 28 tuổi đặt xe qua tổng đài Grab đi từ TP.HCM về P.Bình Hòa, sau đó dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp chiếc xe máy hiệu Honda Vision. Khám nghiệm hiện trường, công an cũng thu được 1 bình xịt hơi cay đã sử dụng giống như bình xịt hơi cay lần trước. Qua điều tra, công an xác định trên địa bàn P.Bình Hòa có Nguyễn Phan Long (còn gọi là “Vũ em”) là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi lập chuyên án, truy xét, rạng sáng 1.4, các trinh sát hình sự Công an TX.Thuận An bất ngờ ập vào nơi ẩn náu của Long ở P.3 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) thực hiện lệnh bắt Long, đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở công an, Long khai nhận toàn bộ hành vi các vụ cướp trên địa bàn TX.Thuận An. Sau khi cướp được xe máy, Long mang về một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức, TP.HCM) bán lấy tiền tiêu xài. Long còn khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp tương tự và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở Q.Gò Vấp, Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Tin, ảnh: Đỗ Trường