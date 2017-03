Nguyễn Tiến Thiện, 27 tuổi, trú ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai) là nghi can đầu tiên trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở hiệu vàng Kim Thành, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 12-3, Thượng tá Võ Quỹ Tuấn – Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Bình Định cho biết, một tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Hoài Nhơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Đồng Nai đã truy tìm và bắt giữ được nghi can đầu tiên trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở hiệu vàng Kim Thành ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. Tên này là Nguyễn Tiến Thiện, 27 tuổi, trú ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Khám xét nơi ở đối tượng, công an đã thu được một số vàng là tang vật trong vụ trộm.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm. Ảnh: NHẤT LINH

Như đã đưa tin, khoảng 3h sáng ngày 10-3, trong lúc vợ chồng bà Võ Thị Khánh – chủ nhân hiệu vàng Kim Thành đang ngon giấc ngủ ở tầng trên thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ thường ở tầng trệt. Bật dậy kiểm tra, bà Khánh phát hiện kẻ gian đang trộm cắp vàng trong tủ kính nên hô hoán. Biết bị lộ, kẻ gian vội vã chạy ra ngoài rồi lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn, tăng tốc tẩu thoát. Theo bà Khánh, số vàng mất trộm gồm 5 chỉ vàng 24K, 100 lượng vàng 18K, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Nguyễn Tiến Thiện sau khi bị bắt giữ. Ảnh : CA TP.HCM

Trước đó vào ngày 6-3, Nguyễn Tiến Thiện cùng 2 đối tượng khác mang theo nhiều công cụ phá khóa chuyên nghiệp, thuê xe du lịch Chevrolet 5 chỗ ngồi đi dọc tuyến quốc lộ 1A ra miền Trung để trộm cắp tài sản tại những cửa hiệu kinh doanh ven đường.

Sau khi gây ra vụ trộm tại hiệu vàng Kim Khánh, Thiện cùng đồng bọn ngược về Đồng Nai. Trên đường, bọn chúng đã bán một phần số vàng trộm được khoảng 180 triệu đồng để tiêu xài và chia nhau.

Từ lời khai của Thiện kết hợp với những chứng cứ tài liệu thu thập được, các trinh sát đã đến Bà Rịa – Vũng Tàu để triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hai đối tượng còn lại.

Hữu Toàn