Khi bị bắt, Chỉnh khai do bực tức vì đàn trâu kéo vào phá hoại nương ngô của gia đình nên dùng đuổi chém khiến 6 con chết, 5 con bị thương.

Sáng 2/5, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam nghi can Hà Văn Chỉnh (ở xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào trưa 26/4, người dân thôn Đanh (xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) lên đồi tìm trâu thì thấy một con trong đàn nằm chết với nhiều vết chém, chân sau bị đứt gân.

Nghi can Chỉnh bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Họ tiếp tục lần theo vết máu thì phát hiện cả đàn trâu nằm la liệt trong nương ngô ở bản Khó (xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gia đình bà Vi Thị Lẫm (45 tuổi) bị thiệt hại nặng nhất với 2 con chết, 2 con bị thương. Bà Lẫm cho biết thường ngày gia đình và các hộ dân cùng thôn lùa trâu lên đồi nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thả và trông coi.

Đàn trâu bị chém đứt gân chân. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, hôm đó trời mưa lớn, bà cùng 3 hộ khác phải trở về nhà. Khi đàn trâu đi lạc sang địa bàn bản Khó thì xảy ra sự việc trên. Hiện có 6 con đã chết và 5 con bị thương.

Công an vào cuộc điều tra và xác định Chỉnh là nghi can gây ra vụ việc. Ông ta khai do bức xúc vì bị trâu phá hoại hoa màu nên dùng dao đuổi chém và chặt gân chân 11 con.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Quỳnh An