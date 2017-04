Đối tượng Hiếu giả danh mình là công an mật để lừa đảo nhưng bị công an bắt. Qua khám xét nhà của Hiếu, công an thu giữ tang vật một bộ trang phục công an, 6 tờ lệnh bắt người giả mạo và 26 triệu đồng.

Ngày 15/4, Công an huyện Thanh Chương ( Nghệ An ) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên báo VietnamNet. Trước đó, vào giữa tháng 4/2017, Hiếu mặc quần cảnh sát gặp bà N.T.V (trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương). Hiếu giới thiệu với bà V. rằng Hiếu là cảnh sát mật nên không mặc áo cảnh sát mà chỉ mặt quần cảnh sát. Hiếu cũng "nổ" rằng hiện đang đi thực thi nhiệm vụ truy quét các loại tội phạm trước ngày 304, báo PL TP. HCM đưa tin. Đối tượng tại cơ quan CSĐT. Ảnh: VietnamNet. Bà V. nghe giới thiệu và quan sát Hiếu có mặt quần cảnh sát nên tin và bà cho biết một số người vay tiền nhưng đến hạn mà không đòi được. Bà V. ngỏ ý nhờ Hiếu giúp đỡ, đòi tiền. Hiếu nhận lời và ra giá tiền công bồi dưỡng đòi tiền là 26 triệu đồng. Ngày 7/4, Hiếu nhận của bà V. số tiền 3 triệu đồng. Biết bà V. nhẹ dạ cả tin, Hiếu lại thông báo sắp đòi được tiền và yêu cầu bà V. nộp số tiền còn lại. Ngày 9/4, Hiếu nhận tiếp của bà V. số tiền 23 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, không thấy "cảnh sát" Hiếu đòi được tiền, bà V. nghi ngờ nên đi báo công an. Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra và bắt khẩn cấp Hiếu. Đồng thời, khám xét nhà tiền của Hiếu, công an thu giữ tang vật một bộ trang phục công an, 6 tờ lệnh bắt người giả mạo và 26 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận hành vi của mình. Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Công Danh (tổng hợp theo báo VietnamNet, PL TP. HCM)