Liên quan đến vụ án mạng người đàn ông bị sát hại trong nhà nghỉ trong tư thế bị trói chân, tay, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ hai đối tượng.

Sáng 15/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp hai nghi can gồm Lê Mai Lâm (SN 1999) và Lê Chiến Thắng (SN 2001, cùng trú tại thôn 1 xã Đắk Wer, Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông). Đây là hai nghi phạm có liên quan đến vụ anh Võ Thanh Tùng (SN 1981, trú tại Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bị sát hại tại nhà nghỉ Thúy Vy ở tổ 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp.

Nhà nghỉ nơi phát hiện thi thể anh Tùng

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đã gọi anh Tùng vào nhà nghỉ Thúy Vy để sát hại nạn nhân và lấy đi 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay và 1 ví da màu đen và điện thoại đi động. Sau khi sát hại anh Tùng, cả hai đối tượng đã bỏ trốn xuống TP. Hồ Chí Minh. Khi các đối tượng đang lẩn trốn tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, chiều 12/4, anh Tùng đến nhà nghỉ Thúy Vy và vào phòng của một nam thanh niên đã thuê trước đó. Sau đó, có thêm 1 nam thanh niên đến. Một lúc sau, chủ nhà nghỉ thấy hai thanh niên trên đi ra khỏi nhà nghỉ với thái độ rất vội vàng nên chạy lên phòng để kiểm tra thì phát hiện anh Tùng tử vong trên giường trong tư thế bị trói tay, chân.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật .

Phương Nam