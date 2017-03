Sau khi khẩn trương điều tra, đấu tranh khai thác đối tượng Nguyễn Bá Nguyệt, khoảng 2 giờ ngày 7/3, Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Duân, là đồng phạm trong vụ trộm sâm Ngọc Linh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, sáng 1/3, ông Hồ Văn Dương cùng các ông Hồ Văn Diêm, Hồ Văn Hai, Hồ Văn Hải và Hồ Văn Bảy (cùng trú tại nóc Tăk Ngo, thôn 2, Trà Linh, Nam Trà My) lên chốt trồng sâm chung tại sườn núi Ngọc Linh, thôn 2, Trà Linh để kiểm tra vườn thì phát hiện các vườn trồng sâm của mình bị kẻ gian đào bới trộm cắp sâm Ngọc Linh với số lượng lớn.

Theo báo cáo ban đầu của các bị hại, lượng sâm bị mất là gần 9kg từ 2 đến 17 tuổi, gây thiệt hại gần như toàn bộ tài sản của các bị hại với trị giá hơn 300 triệu đồng. Các bị hại sau đó đã trình báo tại Công an huyện Nam Trà My.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn... Đến ngày 5/3, lực lượng trinh sát Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện tại địa bàn thành phố Tam Kỳ đối tượng Nguyễn Bá Nguyệt (sinh năm 1987, trú tại thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) có mang theo gần 4 kg củ sâm Ngọc Linh chưa rõ nguồn gốc. Nghi ngờ là tang vật của vụ án trên, cơ quan công an đã mời đối tượng này về làm việc.

Qua đấu tranh, khai thác, Nguyễn Bá Nguyệt thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sáng 24/2, Nguyễn Bá Nguyệt cùng với Phan Quốc Duân (sinh năm 1989, trú tại thôn Dương Bình, Trà Dương, Bắc Trà My, Quảng Nam) đi mô tô từ huyện Bắc Trà My đến cuối đường xã Trà Linh rồi đi bộ lên chốt sâm của các hộ dân nói trên để nhổ trộm sâm Ngọc Linh. Sau khi nhổ được khoảng gần 9kg, Nguyệt và Duân đi bộ về cuối đường lấy xe mô tô về Tam Kỳ. Cả hai thống nhất Nguyệt sẽ đem số sâm trộm được vào Bình Phước để tiêu thụ rồi về chia tiền. Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên do không bán được số sâm này nên Nguyệt quay về Tam Kỳ. Đến ngày 5/3, khi Nguyệt đang tìm nơi tiêu thụ sâm thì bị phát hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My đã tạm giữ 3,7kg củ sâm Ngọc Linh do Nguyệt mang đi tìm nơi tiêu thụ.

Đối với số sâm còn lại, đối tượng Duân cất giấu tại nhà người quen ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Duân và tạm giữ toàn bộ số sâm này.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My tiếp tục củng cố theo quy định của pháp luật và đấu tranh khai thác mở rộng.

Nguyễn Sơn (TTXVN)