Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định bắt và khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, v ào lúc 17 giờ 10 phút ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tân, sinh năm 1990, ở Xuân Đài, Trường Thọ, huyện An Lão (Hải Phòng) là phóng viên hợp đồng của báo Kinh doanh và Pháp luật; Phan Thành Long, sinh năm 1991, ở Áng Sơn, Thái Sơn, An Lão (Hải Phòng) là nhân viên hợp đồng của báo Kinh doanh và Pháp luật có hành vi đe dọa chiếm đoạt tài sản của bà Đào Thị Đài, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Phạm Văn Tân là người trực tiếp lái xe ô tô đưa Phan Thành Long đến nhà bà Đài nhận tiền với lý do gia đình bà Đài xây dựng công trình không theo đúng giấy phép xây dựng, vi phạm Luật xây dựng.

Nếu bà Đài không chi tiền, Long và Tân sẽ có bài viết về vi phạm xây dựng của gia đình đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật... Đúng lúc bà Đài đưa tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã có mặt kịp thời, tóm gọn hai đối tượng này.

Ngay sau khi bắt quả tang hai đối tượng Tân và Long đang nhận tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp với Phan Văn Thương, sinh năm 1974, ở Tổ 31, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (Hải Phòng), là Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Phan Văn Thương, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội nói trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả ba đối tượng Thương, Tân và Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phan Văn Thương với vai trò "thủ lĩnh" đã tổ chức khá bài bản cho các phóng viên và cộng tác viên nắm tình hình, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội, trật tự xây dựng, sau đó trực tiếp đến đe dọa sẽ viết bài đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật nếu họ không chịu nộp tiền.

Thủ đoạn này đã được nhóm đối tượng trên thực hiện trong thời gian dài và thu tiền trót lọt của nhiều người. Theo "luật" Phan Văn Thương tự đặt ra, đối tượng sẽ được hưởng 10% trong tổng số tiền thu được sau mỗi phi vụ. Chỉ tính trong tháng 3/2017, Phạm Văn Tân đã được "hưởng" 20 triệu đồng từ tiền thu bất chính.

Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng phối hợp cùng các bên liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

