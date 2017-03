Vì thiếu tiền ăn chơi, 2 người nước ngoài bàn nhau, lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp táo tợn nhắm vào tài xế GrabBike.

Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can người nước ngoài, là Ravi Barkash (SN 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (SN 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú huyện Nhà Bè) về hành vi “cướp tài sản”. 2 người này được xác định là nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn bằng roi điện nhắm vào 1 người hành nghề xe ôm công nghệ, tức GrabBike , cách đây vài ngày mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin.

2 nghi can bị bắt giữ, trong đó trực tiếp cướp xe là Ravi Barkash (trái) và đồng phạm tích cực, là Moon Atfri (phải)

Theo điều tra ban đầu, Ravi Barkash và Moon Atfri nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch vào nửa năm trước và thuê các khách sạn ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, để lưu trú dài hạn. 2 người đều không có việc làm, thường xuyên tụ tập ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, để ăn chơi thâu đêm suốt sáng và tại đây chúng quen biết, kết thân với nhau.

Vì thiếu tiền ăn chơi, mới đây Ravi Barkash và Moon Atfri bàn nhau, lên kế hoạch cướp tài sản, mà mục tiêu nhắm vào là tài xế GrabBike. Hung khí mà chúng chuẩn bị là 1 roi điện mua tại Thái Lan, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Khoảng 0h15 rạng sáng 21/3, Ravi Barkash và Moon Atfri dùng điện thoại có gắn SIM rác đăng ký qua ứng dụng Grab để đặt xe GrabBike với điểm đón là nhà hàng Vườn Thư Giãn, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đi sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Lê Đức T (SN 1986, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú huyện Nhà Bè) nhận được thông tin qua ứng dụng và xác nhận cuốc xe, sau đó điều khiển xe AirBlade đến điểm hẹn đón khách.

Khi anh T đến trước nhà hàng Vườn Thư Giãn thì thấy Moon Atfri đang đứng cạnh 1 xe gắn máy hiệu Nouvo, còn Ravi Barkash đứng cạnh đó liền đi đến gần anh T.

Anh T lấy nón bảo hiểm cho khách. Bất ngờ Ravi Barkash rút roi điện tấn công, chích vào người anh T. Hoảng sợ, anh T vứt xe bỏ chạy vào bãi cỏ gần đó rồi ngất xỉu. 30 giây sau, anh T tỉnh dậy thì thấy 2 người đã cướp lấy chiếc xe gắn máy hiệu AirBlade của anh rồi tẩu thoát trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về quận 7. Khi định thần, anh T đến Công an trình báo vụ cướp.

Tang vật vụ cướp được Công an thu giữ

Từ trao đổi thông tin với Công an huyện Nhà Bè và là địa bàn quản lý nên đội Đặc nhiệm Hướng Nam vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau đó gần 10h, trinh sát của đơn vị này đã khoanh vùng được nghi can là 2 người nước ngoài gây án. Tuy nhiên, đội Đặc nhiệm Hướng Nam xác định cần củng cố hồ sơ, chứng cứ vững chắc.

Đến đêm 24/3 đội Đặc nhiệm Hướng Nam đã ập vào 2 khách sạn khác nhau trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, lần lượt bắt giữ Ravi Barkash và Moon Atfri. Khám xét ở nơi lưu trú của 2 đối tượng, trinh sát có thu giữ xe gắn máy là tang vật vụ cướp được chúng gắn vào 1 BKS của xe gắn máy khác và thu giữ được hung khí gây án là chiếc roi điện.

Qua đấu tranh, Ravi Barkash và Moon Atfri thừa nhận thực hiện vụ cướp nói trên. Hiện phòng Cảnh sát Hình sự đang mở rộng điều tra về 2 nghi can nói trên.