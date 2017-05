Sáng nay 13/5, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt đối với Lê Thị Hoa (SN 1986, ở 16 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, ở Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra về hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can trước đó.

Liên quan đến vụ người bán thịt lợn rẻ bị hắt chất bẩn, trước đó Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản". Các cá nhân có liên quan đã được triệu tập lên làm việc; tuy nhiên cả Hoa và Dung đều vắng mặt tại địa phương. Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt khẩn cấp Dung và Hoa. Sáng nay 13/5, UBND thành phố Hải Phòng cũng tổ chức cuộc họp báo khẩn để thông tin về vụ việc đang được quan tâm này.