Bị nhóm bạn chơi bài chung đuổi đánh, Mẫn chạy vào cửa hàng lấy dao quay lại tấn công khiến một người tử vong. Thời điểm bị bắt, Mẫn đang trong tình trạng phê ma túy.

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Việt, ngày 5/5, Công an quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ nghi can Phan Chánh An Mẫn (SN 1996, ngụ tỉnh Đắc Nông, tạm trú TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Giết người .

Khu vực nạn nhân bị đâm chết - Ảnh: báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 4h sáng ngày 5/5, Mẫn cùng nhóm bạn ngồi đánh bài tại khu vực đường Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh .

Bị thua bài nhiều Mẫn kiếm cớ gây sự nên bị nhóm bạn đuổi đánh. Mẫn bỏ chạy thì bị nhóm bạn đuổi kịp nên Mẫn lao vào một cửa hàng chụp con dao và đâm loạn xạ về phía nhóm bạn.

Một nhát dao trúng vào người Nịnh Văn Ngôn (37 tuổi, quê quán Đắc Nông) khiến người đàn ông này gục xuống đường. Lợi dụng nhóm bạn lo vết thương của Ngôn, Mẫn bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngôn được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 phối hợp với tổ nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an quận 1 tiến hành truy xét và chiều cùng ngày đã bắt được Mẫn khi Mẫn đang lẩn trốn trong một khách sạn trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Mẫn bị bắt khi đang lẩn trốn trong khách sạn - Ảnh: báo VnExpress

Lúc bị bắt, Mẫn đang trong tình trạng phê ma túy đá. Mẫn khai đang làm giúp việc tại chợ đêm ở chợ Bến Thành. Con dao gây án trong lúc hoảng loạn, Mẫn ném đau không rõ.

Công an quận 1 tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ Mẫn để điều tra về hành vi Giết người

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Vũ Hạnh