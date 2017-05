Chiều 3-5, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Cao Văn Hưng (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 12-4, xuất hiện nhóm thanh niên chạy vào khu cấp cứu, BV Đa khoa Phủ Diễn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) to tiếng quát nạt rồi nghe 4 tiếng súng. Nghe tiếng súng nổ liên tiếp các bệnh nhân và BS nơi đây hốt hoảng, nhiều người bỏ chạy, gây náo loạn.

Đối tượng Hưng cùng tang vật khẩu súng tại cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra, xác định được Hưng là đối tượng nghi can.

Cụ thể, chiều 12-4, Hưng có đi dự đám cưới tại nhà người bạn ở xã Yên Yên (huyện Diễn Châu). Tại đám cưới, Hưng có mâu thuẫn với nhóm của anh Phạm Trung Hiếu (trú xóm 16, xã Diễn Yên).

Sau đó, nhóm Hưng và nhóm anh Hiếu xô xát nhau, Hưng bị đánh đau và anh Hiếu cũng bị thương. Anh Hiếu được đưa đến BV Đa khoa Phủ Diễn cấp cứu. Đêm cùng ngày, Hưng cùng nhóm bạn mang súng tiểu liên K50 đến BV để tìm anh Hiếu. Khi đến nơi, Hưng không còn thấy anh Hiếu nằm cấp cứu trên giường bệnh ở BV, nên bực tức “xả” đạn lên trần nhà bệnh viện.

Khi công an đến thì Hưng đã mang theo súng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, Cơ quan công an huyện Diễn Châu đã phát lệnh truy nã Hưng và lập chuyên án truy bắt Hưng.

Thời gian qua, Hưng ra lẫn trốn ở Hà Nội rồi bị bắt vào cuối tháng 4-2017, khi Hưng quá nhớ nhà bí mật trở về thăm gia đình. Tuy nhiên, khi bị bắt giữ, Hưng không khai nguồn gốc và vị trí cất giấu khẩu súng. Cho đến ngày 2-5, lực lượng ban chuyên án đã thu giữ được khẩu súng tiểu liên K50 mà Hưng cất giấu ở địa bàn xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hiện Cơ quan Công an huyện Diễn Châu cho biết, hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.