Thanh niên văng tục, cầm lọ dầu 1 lít, vỏ sắt ném trúng mặt một trung úy công an Phú Thọ trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành đã chống đối, văng tục, cầm lọ dầu 1 lít, vỏ sắt ném trúng mặt một trung úy công an gây trọng thương

Ngày 23/3, Công an Tp. Việt Trì ( Phú Thọ ) cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tam giam đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1981, ở khu 6B, phường Nông Trang, Tp. Việt Trì) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Việt Trì, do liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 10/3, tại xã Hà Lộc (Tx. Phú Thọ) mà Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 13h ngày 20/3, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh, Công an Tx. Phú Thọ và Công an Tp. Việt Trì cùng phối hợp với khu dân cư đến triệu tập đối tượng Nguyễn Đức Hùng (trú tại số nhà 2751C, đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Tp. Việt Trì).

Khi Tổ công tác đến, trong nhà của Nguyễn Đức Hùng có 6 đối tượng gồm: Quách Hồng Sơn (SN 1997, trú xã Cao Xá, huyện Lâm Thao); Hạ Vĩnh Long (SN 2001, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê); Trương Anh Dũng (SN 2000, phường Vân Phú, Tp. Việt Trì); Nguyễn Văn Hải (SN 1987, phường Vân Phú, Tp. Việt Trì); Đỗ Văn Đông (SN 1997, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập); Phan Thị Phương Thúy (SN 2000, xã Kim Đức, Tp. Việt Trì).

Do Hùng không có nhà, Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng gọi Hùng về để làm việc. Sau khoảng 15 phút Hùng cùng với Nguyễn Trung Thành về tới nhà. Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng, Công an Tx. Phú Thọ đã đưa giấy triệu tập cho Hùng để về Công an Tx. Phú Thọ làm việc. Lập tức, Nguyễn Trung Thành đã văng tục và cùng một số đối tượng đẩy Tổ công tác ra khỏi nhà không cho làm việc. Sau đó, Thành đã cầm lọ dầu 1 lít, vỏ sắt ném trúng mặt Trung úy Nguyễn Văn Chương gây trọng thương, rồi khóa trái cửa, cố thủ trong nhà.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, khoảng 16h ngày 20/3, Hùng cùng với các đối tượng ra đầu thú, riêng Thành vẫn cố thủ trong nhà. Đến 17h30 cùng ngày, Thành mới ra đầu thú. Khám xét tại nhà, Cơ quan cảnh sát điều tra thu được nhiều hung khí các loại.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, vào lúc 22h ngày 10/3, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ TTKS, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an Tx. Phú Thọ bất ngờ phát hiện một nhóm thanh niên với khoảng 50 người mang thiêu nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, mã tấu, súng… đi trên nhiều xe máy và ô tô với tốc độ cao tại khu vực Khu 12, xã Hà Lộc, Tx. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Tổ Công tác nhận định các đối tượng này đang có ý định dành trận để chuẩn bị tham gia một cuộc hỗn chiến nên ngay lập tức báo cáo sự việc tới Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xin ý kiến chỉ đạo và tăng cường lực lượng. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với Công an Tx. Phú Thọ thiết lập đội hình, tổ chức các chốt chặn bao vây nhóm đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an bắt gọn 10 đối tượng trong nhóm thanh niên mang theo hung khí, thu giữ một khẩu súng tự chế, hơn 20 con dao, kiếm, 3 chiếc ô tô và 4 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để đi hỗn chiến.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Quỳnh Anh