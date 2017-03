Tin rằng sẽ được tài trợ với số tiền lên đến 70 tỉ đồng nên sư trụ trì chùa Phước Hải ở An Giang đã chuyển gần 1 tỉ đồng vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Ngày 20-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết các trinh sát của đơn vị này vừa bắt được đối tượng Lê Thanh Vân (SN 1960, thường trú ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vân khai nhận đã cùng với Ngô Ngọc Tuấn An (SN 1992, thường trú số 34, đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng tại chùa Phước Hải thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tinh Biên, tỉnh An Giang.

Lê Thanh Vân đã được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng giữa tháng 1-2017, Công an huyện Tịnh Biên tiếp nhận đơn phản ánh của ông Lê Văn Bình, pháp danh Thích Tinh Thường (SN 1965, Trụ trì chùa Phước Hải) bị đối tượng lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 12-2-2016, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên Samari, quê ở Đắk Lắk, đến chùa Phước Hải quay phim, chụp ảnh. Qua trò chuyện với trụ trì chùa Phước Hải, người đàn ông này giới thiệu có cha mẹ đang sinh sống tại Pháp, muốn đóng góp 70 tỉ đồng để giúp xây cất mới lại ngôi chùa. Tưởng là thật nên ông Bình đồng ý. Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, người đàn ông tên Samari yêu cầu ông Bình chuyển tiền qua tài khoản để đóng phí làm hồ sơ nhận tiền tài trợ xây chùa. Cụ thể, từ ngày 16-2 đến 8-3-2016, thay mặt chùa Phước Hải, ông Bình đã chuyển đến 39 lần với tổng cộng 955 triệu đồng. Sau đó, ông Bình nhiều lần liên lạc điện thoại với người đàn ông này nhưng không được nên đến Công an huyện Tịnh Biên trình báo vụ việc.

Qua báo cáo vụ việc từ Công an huyện Tịnh Biên, ngày 9-3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thành lập ban chuyên án truy xét bí số 317L điều tra vụ án. Theo nhận định của ban chuyên án, nhiều khả năng đối tượng lừa đảo sử dụng tên giả. Khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thông tin cung cấp từ công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, ban chuyên án đã nhanh chóng xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 955 triệu đồng của chùa Phước Hải là Lê Thanh Vân. Đến ngày 12-3, được sự hỗ trợ của Cục CSĐT Bộ Công an và Phòng CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, các trinh sát của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Lê Thanh Vân khi y đang ở tại nhà trọ tại phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan điều tra, sau hồi quanh co chối tội, Vân đã cúi đầu thừa nhận hành vi mình đã gây ra, đồng thời khai nhận đang cùng với Tuấn An chuẩn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 ngôi chùa ở Lâm Đồng và Quảng Trị.

T.Nốt