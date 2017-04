Chỉ trong thời gin ngắn, Long đã gây ra hàng chục vụ cướp xe ôm tại thị xã Thuận An và TP Hồ Chí Minh... Bắt giữ hai kẻ cướp xe máy ở Bình Dương vừa về quê nhà lẩn trốn 2 Truy đuổi tóm gọn kẻ cướp xe taxi Mai Linh Dùng vật nhọn cướp xe của phụ nữ

Chiều tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt được hung thủ gây ra hàng chục vụ cướp xe ôm tại thị xã Thuận An và TP Hồ Chí Minh. Danh tính đối tượng được xác định tên Nguyễn Phan Long (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Đối tượng cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, Long bước đầu khai nhận: Do muốn có tiền để tiêu xài và sử dụng ma túy, Long đã nảy sinh ý định đi cướp xe ôm kiếm tiền. Mỗi khi tiêu xài hết tiền, Long thuê xem ôm hãng Grab từ TP Hồ Chí Minh chở về thị xã Thuận An.

Khi tới địa điểm vắng người, Long giả vờ lấy tiền ra trả. Sau đó, đối tượng quay lại dùng bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người xịt thẳng vào mặt tài xế xe ôm rồi cướp xe tẩu thoát.

Long thường xuyên mang bán xe cho một người (không rõ lại lịch) tại TP Hồ Chí Minh để bán sang Campuchia với giá từ 3 đến 10 triệu đồng. Từ đầu tháng 1-2017 đến nay, Long đã gây ra hàng chục vụ cướp xe ôm tại thị xã Thuận An và TP Hồ Chí Minh.

Được biết, Long từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng ra tù được 1 năm nay. Công an thị xã Thuận An đề nghị ai từng là nạn nhân của Long (ảnh) nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

C.Bình