Để lừa "đại gia", Vũ cùng đồng phạm dùng giấy tờ nhà đất giả cầm cố để vay tiền. Dù các giấy tờ là giả nhưng chúng đã công chứng trót lọt và lừa được 3 tỷ đồng.

Ngày 9/3, cơ quan Công an TP.HCM cho biết đã bắt được Huỳnh Văn Vũ (42 tuổi, ngụ TP.HCM). Vũ chính là đối tượng lừa đảo , dùng giấy tờ nhà đất giả để cầm cố, vay tiền của ông T.. Sau khi bị phát hiện, Vũ bỏ trốn và bị truy nã.

Theo nội dung vụ án, khoảng giữa năm 2011, một người phụ nữ ở quận 4 (TP.HCM) đến gặp ông T. để hỏi vay 500 triệu đồng, tài sản thế chấp là giấy tờ nhà.

Để chắc chắn, ông T. yêu cầu người này phải ra phòng công chứng, làm hợp đồng mua bán nhà. Thế nhưng, người phụ nữ yêu cầu phòng công chứng phải do mình chỉ định.

Thấy việc vay tiền của ông T. dễ dàng, người phụ nữ này tiếp tục gặp ông T. nói cho bạn mình vay 1 tỷ đồng, thế chấp bằng khu đất ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Giao dịch mua bán, cầm cố cũng được thực hiện tại phòng công chứng ban đầu.

Hơn 1 tháng sau, người này tiếp tục giới thiệu người khác đến vay hơn 1 tỷ đồng của ông T., tài sản thế chấp là giấy tờ một căn nhà ở quận 5, TP.HCM. Lần này, ông T. yêu cầu người vay đến một phòng công chứng gần khu vực chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) để làm hợp đồng công chứng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công chứng viên phát hiện giấy tờ mang đến làm thủ tục là giả nên gọi bảo vệ giữ nhóm người lừa đảo lại nhưng không kịp.

Nghi ngờ 2 hồ sơ vay mượn, cầm cố trước đó là giả, ông T. rà soát lại thì phát hiện một giấy tờ nhà đất là giả. Giấy tờ khu đất ở huyện Củ Chi là thật nhưng người đi công chứng sử dụng giấy tờ tùy thân giả.

Biết bị lừa, ông T. trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định dấu vân tay trên các hợp đồng công chứng là của Vũ và một người phụ nữ tên Lê Thị Mỹ Trúc Giang nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an chỉ bắt được Giang còn Vũ bỏ trốn.

Sau thời gian điều tra, TAND TP.HCM đưa Giang ra xét xử và tuyên phạt 16 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Vũ và một số đối tượng liên quan bỏ trốn nên vẫn chưa bị xét xử.

Công Thư