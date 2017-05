Vì mâu thuẫn giữa nhân viên 2 quán bar kế cận ở 'phố Tây', 2 bên xảy ra hỗn chiến, truy sát. Hậu quả chủ 1 quán bar bị sát hại ngay trên phố.

Ngày 16/5, Công an Q.1, TP.HCM vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Phi Lai (SN 1998, ngụ Q.4) và đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là ông Nguyễn Văn N (SN 1975, ngụ Q.1), là chủ quán kinh doanh như mô hình quán bar nhỏ tại số 159 đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.

Nguyễn Phi Lai khi ra đầu thú tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14/5 nhân viên quán của ông N có mâu thuẫn với nhân viên quán số 157 đường Bùi Viện ngay bên cạnh. Hai bên dùng vỏ chai bia ném qua lại.

Ông N cùng 1 số người của quán 159 sang quán 157 nói chuyện. Lúc này có 1 thanh niên tên Hậu, tự nhận là người của quán 157 đứng ra giải quyết. Nhưng ông N không đồng ý, bỏ về, ra đứng phía trước quán ở phía bên kia đường gọi điện thoại cho bạn.

Lúc này, nhân viên 2 quán xông vào ẩu đả. Ông N có tiến tới nắm tóc 1 nhân viên quán 157 kéo ra. Tiếp đó, ông N và 3 người khác dùng hung khí truy đuổi nhóm nhân viên của quán 157.

Phản ứng lại, Lai cùng người đàn ông tên Hậu cầm hung khí đuổi theo nhóm của ông N nhằm tấn công lại, đồng thời giải cứu nhân viên quán 157. Thấy nhóm đối thủ khá đông và mạnh nên nhóm ông N bỏ chạy thoát thân.

Riêng ông N chạy được 1 đoạn thì bị Lai đuổi kịp, dùng hung khí đâm thương tích. Ông N gắng gượng bỏ chạy về quán thì tiếp tục bị người đàn ông tên Hậu cầm hung khí xông vào tận quán, đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Lai, Hậu cùng những người liên quan tẩu thoát. Ông N được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Khi vừa xảy ra sự việc, công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Đến ngày 16/5, Lai ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi. Lai khai, cùng Hậu và 1 số người khác được quán 157 mời đến nhậu. Lúc đến, Lai đã có uống sẵn trước đó. Vừa đến thấy nhân viên 2 quán cự cãi, xô xát với nhau nên Lai, Hậu…đứng ra can thiệp, bênh vực và Lai đã trực tiếp gây ra cái chết của ông N.

Sau khi gây án, Lai chạy đến khu vực cầu Ông Lãnh, vứt con dao, là hung khí gây án xuống kênh. Biết khó thoát được nên Lai ra đầu thú.

Hiện Công an đang truy bắt đối tượng Hậu và làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Linh An