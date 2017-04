Ngày 26/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang ba phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc địa phận xã Phú Đức, huyện Châu Thành.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng điều khiển phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: TTXVN

Các phương tiện đang hoạt động khai thác cát trái phép bị phát hiện gồm: Tàu sắt biển kiểm soát BTr 6652 tải trọng 60 tấn, do Huỳnh Công Kha (sinh năm 1991) điều khiển; ghe cây không biển kiểm soát, tải trọng 30 tấn do Nguyễn Văn Lắng (sinh năm 1993) và tàu sắt không biển kiểm soát tải trọng 70 tấn do Ngô Văn Hiền (sinh năm 1971) điều khiển.

Cả ba người điều khiển phương tiện đều ngụ tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang .

Tại thời điểm bị bắt quả tang, ba phương tiện đã hút trộm được từ 13m3 – 31m3 cát. Cơ quan chức năng đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện bơm cát trở lại sông.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả ba người điều khiển phương tiện khai thác cát trái phép đều thừa nhận thường xuyên đến khu vực này để hút trộm cát bán kiếm lời.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện trên để xử lý theo quy định.