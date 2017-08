Ông Trầm Bê, nguyên cựu lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt do liên quan đến sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 1.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết đã tiến hành bắt giữ một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Trong đó, có ông Trầm Bê (SN 1959) và con trai là Trầm Khải Hòa (SN 1988, con trai út của Trầm Bê, đều là cựu lãnh đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín).

Về sai phạm cụ thể của các bị can này, do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp. Ngoài ra cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Trầm Bê để phục vụ công tác điều tra.

Ông Trầm Bê.

Trước đó, cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu Ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gắn với Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, Phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.