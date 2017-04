Trong 2 ngày (4 - 5/4), Phòng Cảnh sát truy nã về tội phạm (Công an tỉnh Lào Cai) liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã về tội danh cố ý gây thương tích.

Đối tượng Đoán và Hiển tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Cụ thể, ngày 4/4, tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, Phòng Cảnh sát truy nã về tội phạm (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng bắt đối tượng Phạm Thị Đoán (sinh năm 1982), trú tại xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai).

Đối tượng Đoán bị truy nã theo Quyết định số 01 ngày 30/1/2013 của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Lào Cai) về tội danh cố ý gây thương tích. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Đoán khai nhận: “Khoảng đầu năm 2013, Đoán mở quán nước và có xích mích với 1 người đàn ông cùng thôn tên là Kha. Sau nhiều lần cãi vã và bị Kha chèn ép, Đoán đã nhờ anh em họ hàng đánh người đàn ông đó bị thương. Sau đó Đoán bỏ đi khỏi địa phương, rồi sinh sống, làm việc tại nhiều nơi cả ở Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 5/4, tại phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiển (sinh năm 1994), trú tại xã Hoàng Lân, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) theo Quyết định truy nã số 04 ngày 1/4/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về tội danh cố ý gây thương tích. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Hiển khai nhận: Khoảng đầu năm 2017, sau khi uống rượu say, Hiển xảy ra mâu thuẫn với 1 thanh niên khác và đã đánh người đó bị thương, rồi bỏ trốn lên Lào Cai làm nghề phụ xây.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ 2 đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Theo THANH TUẤN (Lào Cai Online)