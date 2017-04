Bé gái 11 tuổi bị chính cha ruột và ông nội xâm hại nhiều lần nhưng không dám chống cự vì sợ bị đánh đòn. Cho đến khi bé gái này đem sự việc trên kể với bà ngoại của cháu biết thì sự việc mới phơi bày.

Chiều 2-4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố bị can, bắt giam đối với 2 bị can: Phan Thanh T (36 tuổi, ngụ xã X, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) và Phan Thanh S (62 tuổi, là cha ruột của T) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là bé P.Đ. (11 tuổi) con gái của T và là cháu nội của S. Theo cơ quan điều tra, bé Đ hằng ngày sống chung với cha mẹ và ông nội ở xã X, huyện Mang Thít. Từ tháng 7-2016 đến gần ngày 23-3-2017, T đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình 4 lần.

Còn S. từ khoảng tháng 3-2016 đến tháng 2-2017 đã 3 lần xâm hại Đ - cháu nội của S.

Sự việc được phát hiện khi Đ kể với bà ngoại là Nguyễn T.M. (ngụ xã Y, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Sau khi nghe cháu ngoại kể, bà M đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Qua xác minh và điều tra, cả T và S đều thừa nhận hành vi phạm tội.

“Cách đây hơn một tháng, bé Đ. có kể tôi nghe nó bị cha ruột và ông nội xâm hại ngay tại nhà, nó đau nhưng không dám chống lại vì sợ bị đánh đòn”, chị H.X – mẹ ruột bé Đ cho biết.

Bà X cho biết, ban đầu khi nghe con gái nói chị X không hề tin. Gặng hỏi chồng và cha chồng thì hai người thừa nhận sự việc. Cả hai sau đó năn nỉ xin chị X bỏ qua sự việc và hứa sẽ không tái diễn nữa. Do sợ bị hàng xóm chê cười gia đình nên người phụ nữ này đành im lặng.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.