Thấy bụng con gái 10 tuổi có dấu hiệu bất thường, gia đình đưa đi siêu âm thì tá hỏa phát hiện bé gái này đã mang thai và “tác giả” chính là gã đàn ông hàng xóm. Vụ việc đổ bể, thủ phạm hiếp dâm bé gái này đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành.

Chiều 31-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Trung (40 tuổi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Huỳnh Thanh Trung - nghi can hiếp dâm bé gái 10 tuổi, đã bị bắt

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra xác định Trung chính là đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái N.K.H (10 tuổi, ngụ cùng xóm).

Trung xuất viện vào chiều 31-3 và được cán bộ điều tra đưa về Công an huyện Bình Tân để tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Theo nội dung vụ án, ngày 27-3, bé H có biểu hiện khác thường nên được người nhà đưa đến phòng khám. Kết quả siêu âm, H có thai 4,5 tuần tuổi. Gia đình tra hỏi thì H thú nhận 6 lần bị Trung dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Sau khi sự việc đổ bể, Trung sang nhà gia đình H xin lỗi và thừa nhận hành vi xâm hại bé H. Ngày 28-3, Công an mời Trung lên làm rõ vụ việc. Tuy nhiên trước khi đến trụ sở Công an, Trung uống thuốc trừ sâu tự tử. Lực lượng Công an phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân trong vụ án

Sau khi được cấp cứu, khuya cùng ngày, Trung được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Đến sáng 31-3, bệnh nhân đã tỉnh lại và được cho xuất viện chiều nay.

Theo gia đình H, hàng ngày H sống cùng ông bà ngoại. Thời gian gần đây, bà ngoại H lên TP.HCM làm thuê, còn ông ngoại nạn nhân cũng vì hoàn cảnh, đi làm thuê kiếm tiền mưu sinh nên H thường xuyên ở nhà một mình.

Lợi dụng nhà không có người lớn, Trung nhiều lần sang nhà dùng vũ lực khống chế, cưỡng hiếp H khiến nạn nhân mang thai 4,5 tuần tuổi thì sự việc mới được phát hiện.

Vụ việc đang được Công an củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.