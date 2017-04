Khi bị lập biên bản vì vi phạm an toàn giao thông, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào khiến đồng chí Đông bị thương nặng.

Qua 3 ngày tạm giữ hình sự, chiều ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Danh Tài, 23 tuổi, ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Danh Tài.

Trước đó vào lúc 19 giờ ngày 13-4, anh Trần Thuận Đông, Phó trưởng Công an xã Thủy Liễu và anh Bùi Văn Dững, Công an viên đang tuần tra trên đoạn đường thuộc ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao thì phát hiện chiếc xe máy do Danh Đông điều khiển vi phạm an toàn giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Trong lúc anh Đông đang tiến hành lập biên bản đối với người vi phạm thì Danh Tài đang ở gần đó chạy lại bất ngờ dùng dao đâm 4 nhát vào người làm anh Đông bị thương nặng.

Liền sau đó, Tài tiếp tục quay sang đâm liên tiếp 7 nhát vào người anh Dững làm trọng thương. Gây án xong Tài nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn anh Đông và Dững được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Đến 9 giờ sáng hôm sau Danh Tài bị Công an huyện Gò Quao ra lệnh bắt khẩn cấp.

PV