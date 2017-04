Gã cha dượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em", liên quan con gái riêng của vợ.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Tấn (37 tuổi, ngụ ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là bé Q. (13 tuổi). Đáng nói, Tấn là cha dượng của nạn nhân.

Nghi can Lê Văn Tấn. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, năm 2013, Lê Văn Tấn và chị Ngân (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) tình cờ quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Cả hai sau đó thuê phòng trọ ở huyện Mang Thít chung sống với nhau như vợ chồng.

Trong thời gian này, lợi dụng lúc “vợ hờ” ra ngoài, Tấn đã nhiều lần xâm hại cháu bé Q. ngay tại phòng trọ.

Sau khi giở trò đồi bại, Tấn cấm bé Q. tiết lộ chuyện này cho mẹ ruột biết. Lần cuối cùng Tấn thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. là ngày 2/4/2017.

Tối 3/4 vừa qua, cháu Q. đã nói lại vụ việc cho chị Ngân biết và được dẫn đến công an xã An Phước trình báo.

Công an đã mời Tấn lên làm việc. Bước đầu, nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, theo kết quả chứng nhận thương tích của bệnh viện thì bé Q. bị rách màng trinh.

Hoài Thanh