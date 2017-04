Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông DVH để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Ngày 27-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông DVH để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

“Tại cơ quan công an, ông H. không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố cũng như bắt giam. Hiện công an đang tập trung đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của bị can” - Trưởng Công an huyện Kim Bảng thông tin.

Trước đó, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng) làm đơn tố cáo bảo vệ của trường là ông DVH có hành vi dâm ô với nhiều học sinh.

Theo thông tin phản ánh, các học sinh này bị ông H. ôm hôn, sờ mó trong lúc đến trường. Đáng chú ý, những gia đình làm đơn tố cáo cho biết sau khi có hành vi dâm ô với các nạn nhân, ông H. đã đến xin lỗi đồng thời gửi tiền để xin bỏ qua sự việc nhưng không được chấp nhận.

Trước sự việc nghiêm trọng, lãnh đạo Trường Tiểu học Đồng Hóa đã tạm thời cho ông H. nghỉ việc.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.