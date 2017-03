Đường dây mua bán ma túy 'khủng' từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây do nam thanh niên xăm trổ đầy mình cầm đầu vừa bị công an triệt phá.

Ngày 5/3, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối với Công an tỉnh Vĩnh Long triệt phá đường dây mua bán ma túy “khủng” từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây, do Mã Quốc Cường (37 tuổi) cầm đầu. Để triệt phá đường dây này Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Cần Thơ đã phối hợp PC47 Công an tỉnh Vĩnh Long phá án.

Nghi can Cường và Hoàng tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ

Theo đó, tối qua lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà trọ do Cường thuê ở số 118/9 thuộc khu vực 1 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) thu giữ 154 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 52 gram; 42 gram Ketamin, ma túy đá, 1 cân điện tử, hơn 35 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Minh Hoàng (29 tuổi, tạm trú huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Tang vật công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Cường và Hoàng thừa nhận thuê nhà trọ để thực hiện hành vi mua bán ma túy trong nhiều tháng qua. Theo đó, cứ khoảng 3 ngày một lần, Cường mua ma túy của Hoàng chủ yếu thuốc lắc và hàng đá, mỗi lần trị giá hàng chục triệu đồng mang đi bán cho các con nghiện để bán thu lợi bất chính.

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.Thanh