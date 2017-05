Chiều 8.5, trao đổi với Lao Động, đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này đã bắt được nhóm đối tượng xông vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án và triển khai các lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau hơn 1 ngày xảy ra sự việc, Cơ quan Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt được 5 đối tượng và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng còn lại. Cơ quan công an đã làm rõ và xác định 6 đối tượng liên quan gồm Lê Tất Đạt (SN 1993, trú tại lô 9 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai); Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), Vương Văn Nam (SN 1997), cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (SN 1997, ở Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình); Doãn Tiến Nam (SN 1999, trú tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng 7.5, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) tiếp nhận 1 thanh niên được bạn đưa đến nhập viện với lý do chấn thương vì đánh nhau bên ngoài bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã xử trí vết thương rách da, chảy máu khoảng 2cm ở vùng đầu và người bệnh trong tình trạng kích thích. Sau đó, người bệnh được nằm theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Sau khi bị nhóm côn đồ truy sát, nạn nhân được bệnh viện đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh CTV.

Khoảng 30 phút sau, đột ngột có một số thanh niên mang theo hung khí khống chế nhóm bảo vệ của bệnh viện và xông vào khoa Cấp cứu chém người bệnh này nhiều nhát. Trong đó, có một nhát làm đứt khí quản... Nhóm thanh niên này đã nhanh chóng bỏ đi sau khi chém nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là Đinh Giang Nam (SN 1980), trú tại phòng 115, H1, tập thể Viện năng lượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vì thời gian diễn ra rất nhanh và bất ngờ, kíp trực chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, toàn bộ kíp trực và lãnh đạo bệnh viện ngay lập tức đã đưa người bệnh lên phòng mổ để can thiệp, cứu nạn nhân, tạm thời đảm bảo tính mạng của nạn nhân; đồng thời, báo cáo ngay với cơ quan công an sở tại. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong ngày 7.5, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.

Cao Nguyên