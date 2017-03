Lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng vận chuyển hai thùng các - tông bên trong có 73 bánh chất bột màu trắng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng hơn 19 giờ ngày 21/3, tại km 12 Quốc lộ 1A thuộc địa phận ngã 4 Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hành chính một đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát.

Đối tượng Lương Văn Thiệu (ngồi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng vận chuyển hai thùng các - tông bên trong có 73 bánh chất bột màu trắng.

Đối tượng Lương Văn Thiệu và tang vật bị thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Lương Văn Thiệu (sinh năm 1989 trú tại thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). 73 bánh chất bột màu trắng đựng trong hai thùng các - tông là heroin đang chở đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Lương Văn Thiệu và tang vật là 73 bánh heroin, một xe mô tô chưa đăng ký biển số, hai điện thoại di động. Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)