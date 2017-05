Phát hiện người phụ nữ chở hai con nhỏ có đeo dây chuyền vàng, đối tượng bám theo chờ cơ hội ra tay.

Ngày 19/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giữ đối tượng Trương Hoàng Dũng (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 17/5, Dũng điều khiển xe Vision mang BKS 59D2-20418 đến đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì phát hiện thấy chị Đ.T.C.T. (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) vừa đi làm về và đang cùng 2 con nhỏ đứng mua hàng tại tiệm tạp hóa bên đường.

Sau khi đứng quan sát hồi lâu, Dũng phát hiện người phụ nữ có đeo dây chuyền vàng trên người nên âm thầm theo dõi. Sau khi chị T. mua hàng xong, vừa chạy xe được 3m, Dũng bèn áp sát rồi dùng tay cướp giật sợi dây chuyền.

Trương Hoàng Dũng bị bắt tại cơ quan công an.

Rất may, chị T. phát hiện, cố gắng chống cự giằng co với hung thủ khiến sợi dây chuyền đứt và rơi xuống đất. Lúc này, đối tượng Dũng bèn tăng ga tẩu thoát.

Sau vụ việc, chị T. cô vô cùng hoảng hốt. Mọi người khuyên chị T. dù không mất mát tài sản nhưng hãy đến cơ quan công an trình báo sự việc để bắt đối tượng.

Sau khi nghe chị T. trình báo, cơ quan Công an quận Bình Tân đã trích xuất camera an ninh để điều tra sự việc. Theo đó, ngày 18/5, từ hình ảnh trong camera, công an đã nhanh chóng nhận diện được khuôn mặt Dũng nên đã ra lệnh truy bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Dũng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù chưa được bao lâu. Tuy nhiên, Dũng vẫn không hề ăn năn hối cải mà vẫn tiếp tục phạm tội.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Dương Hạnh