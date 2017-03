Công an Sơn La vừa bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Pàng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hồi 22 giờ ngày 24/3, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Tổ công tác số 2 phương án 279 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Pàng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.

Sơn Ca (TTXVN)