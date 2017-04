Sau khi mua được 3 bánh heroin, Sầm Thanh Hùng vận chuyển từ tỉnh Nghệ An ra tỉnh Bắc Ninh để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Sầm Thanh Hùng bị bắt cùng tang vật

Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình di biến động của đối tượng, rạng sáng ngày 09/4, tại chân cầu Đại Đình thuộc thôn Doi Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Phòng 5 - Cục C47 (Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra đối tượng Sầm Thanh Hùng (SN 1992, trú tại khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Quá trình kiểm tra, Công an đã phát hiện trong ba lô màu đen của Hùng đang đeo trên người có 01 bọc giấy màu trắng, bên trong có chứa 03 bánh.

Bước đầu, Hùng khai nhận đó là ma túy heroin được Hùng mua rồi vận chuyển từ tỉnh Nghệ An ra thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để bán kiếm lời.

Hiện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn, Phòng 5 - Cục C47 Bộ Công an niêm phong tang vật, trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh xác định loại ma túy, trọng lượng để xử lý theo qui định.

Theo Bá Đoàn/Dân trí