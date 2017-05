Có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khi gặp nhau Dũng đã cầm hung khí truy sát Hiệp nhưng sau đó đã bị Hiệp đâm tử vong.

Công an TP Hải Phòng thông tin, vào khoảng 20h45' ngày 14/5/2017 do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Tiến Dũng (SN 1974, trú ở phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) đã cầm hai ống kim loại màu trắng vát nhọn đầu đuổi đánh Trần Hoàng Hiệp (35 tuổi, trú tại Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) tại quán nước trước cửa số 81 Lê Lai, phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khi chạy đến quán internet tại số 334 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Hiệp đã dùng 1 dao nhọn quay lại đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng Dũng. Do vết thương nặng nên Dũng đã tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Sau khi sự việc xảy ra, CA quận quận Ngô Quyền đã bắt giữ được Hiệp và hiện đang tập trung điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyên Vũ