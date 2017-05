Đối tượng giả vờ gọi cho tài xế xe Grab đến đón. Khi vào đoạn đường vắng, đối tượng rút dao rọc giấy đâm nạn nhân để cướp xe.

Sáng 10/5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Tân Phú) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Lê Anh D. (SN 1983, ngụ quận 12), chuyên chạy Grab bike .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 9/5, Nam gọi Grab bike để chở đến địa chỉ số 357 đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Sau ít phút gọi, anh D. đã có mặt để chở Nam đi. Tuy nhiên, khi vừa tới địa điểm trên, lợi dụng đường vắng, đèn đường tối, Nam đã dùng dao đâm một nhát vào người anh D. để cướp xe.

Sau khi bị đâm, anh D. đã cố gắng bám trụ giằng co với Nam. Rất may, người dân đi qua nên đã hỗ trợ nạn nhân khống chế bắt giữ Nam giao cho cơ quan công an giải quyết.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao xếp, một dao rọc giấy và 2 điện thoại di động.

