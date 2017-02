Sau khi lân la ở các quán cà phê và làm quen những cô gái nhẹ dạ, nam thanh niên này rủ họ đi nhà nghỉ. Tranh thủ lúc "con mồi" ngủ say, hắn liền trộm sạch tài sản.

Sáng 27.2, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Võ Văn Sang (SN 1984, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Mỹ Tho.

Đối tượng Võ Văn Sang tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Võ Văn Sang thường xuyên lân la ở những quán cà phê để tiếp cận, làm quen và tạo tình cảm với các cô gái tại đây, sau đó lừa gạt các cô gái nhẹ dạ đi "vui vẻ" qua đêm, chờ cơ hội trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23.2, Võ Văn Sang cùng chị T.N.N (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho để nghỉ qua đêm. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi "vui vẻ" xong, chị N mệt quá lăn ra ngủ thì Sang bò dậy lấy trộm tài sản của chị N gồm 1 điện thoại hiệu Samsung; 1 xe mô tô mang BKS 63B3-588.65 (tổng trị giá tài sản khoảng 42 triệu đồng). Sau khi lấy trộm, Sang điều khiển xe đi về hướng tỉnh Long An và ghé vào quán cà phê ven đường để ngủ.

Đến ngày 25.2, Công an TP.Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này và thu hồi tang vật là một chiếc xe mô tô 63B3-588.65 và một điện thoại di động Samsung.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, cũng với thủ đoạn này, vào khoảng 19h30 ngày 4.2, Sang cùng chị T.T.M.L (SN 1989, ngụ tỉnh An Giang) đến thuê nhà nghỉ ở xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho) để ngủ qua đêm. Đến 6h30 ngày 5.2, trong lúc chị L còn ngủ say, Sang lấy túi xách của chị cùng chìa khóa xe rồi ra ngoài lấy xe mô tô BKS 63B3-387.54 của chị L điều khiển đi về hướng tỉnh Long An. Trên đường đi, Sang kiểm tra trong bóp của chị L có 2 nhẫn vàng 24k, trọng lượng 4 chỉ, 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân. Lúc này, Sang đem bán 2 nhẫn vàng và xe mô tô 63B3-387.54 tại tỉnh Long An được 23 triệu đồng, rồi mang đi tiêu xài cá nhân.

Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Võ Văn Sang đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án. Vậy ai là nạn nhân của đối tượng này có thể đến Công an TP.Mỹ Tho trình báo để mở rộng điều tra vụ án.