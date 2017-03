Ngày 10.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phúc, SN 1996 (ngụ ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phúc đã bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Phúc thừa nhận vào khuya 9.3, do không có tiền tiêu xài nên y đi bộ đến nhà ông Đặng Văn On (SN 1935, ngụ cùng ấp) để tìm cách trộm tài sản.

Lợi dụng lúc đêm khuya, mọi người trong nhà ngủ say, cửa nhà lại không khóa, nghi phạm đã đột nhập vào trong nhà ông On lấy trộm trên 12 triệu đồng cùng 5 chỉ vàng 24K rồi mang về cất giấu tại nhà ông Lê Hữu Tấn (ngụ cùng ấp, là chú ruột của Phúc) thì bị công an huyện Bình Đại điều tra làm rõ bắt giữ.

Ngoài ra, Phúc khai nhận vào ngày 20.10.2016, cũng với thủ đoạn trên, y đã đột nhập vào quán cà phê Điểm Hẹn (ở ấp Giồng Tre, xã Phú Long, H.Bình Đại) trộm cắp tài sản của chủ quán là chị Nguyễn Bích Tuyền, gồm: 8 chỉ vàng 18K, 6 triệu đồng, 1 thẻ ATM có 44 triệu đồng trong tài khoản. Sau đó, nghi phạm đã rút trong tài khoản 32 triệu đồng (do chị Tuyền ghi mật khẩu trên thẻ ATM) để tiêu xài cá nhân…

Thanh Hoàng