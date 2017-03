Được tuồn thông tin về mã rút tiền vay từ ngân hàng, nhóm nhiều đối tượng dùng giấy tờ tùy thân giả đến bưu điện rút tiền thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an lấy lời khai đối tượng Hà Thị Nga

Chiều nay (20.3), Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Hữu Trọng (SN 1990) và Hà Thị Nga (SN 1980, cả hai cùng quê Long An) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào chiều 16.3, Nga dùng chứng minh nhân dân giả có dán hình của mình nhưng mang tên Nguyễn Thị Bé Đèo (SN 1974, quê Vĩnh Long) đến bưu điện TPHCM rút 40 triệu tiền giải ngân từ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho chị Đèo vay theo hợp đồng.

Do nghi ngờ, sau khi đối chiếu giấy tờ, nhân viên bưu điện đã trình báo cơ quan công an. Nga sau đó bị tạm giữ để làm rõ. Đồng phạm của Nga là Trọng sau đó cũng bị Công an quận 1 bắt sau đó.

Nguyễn Trọng Hữu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nga và Trọng khai, được Tống Hoàng Khải (SN 1988, quê Tiền Giang) thuê dùng giấy tờ giả đến các bưu điện rút tiền giải ngân mỗi lần từ 30 đến 40 triệu đồng với tiền công là từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi lần rút.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm này lừa được hơn 100 vụ với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng thì bị phát hiện, bắt giữ. Nghi can Khải hiện đã bỏ trốn.

Theo điều tra của công an, em gái ruột của nghi can Khải là Tống Thị Hoàng Yến làm dịch vụ vay vốn ngân hàng VPBank khoảng 6 tháng nay.

Công an nhận định có người đã tuồn thông tin bảo mật của khách hàng cho Khải. Sau đó Khải gọi điện cho người được giải ngân, lừa lấy mã số rút tiền rồi dán hình của các đối tượng được thuê lên chứng minh nhân dân giả để đến bưu điện rút tiền.

Hiện Công an quận 1 đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trường Sơn