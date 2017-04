Cứ 15 ngày con lại tái phát viêm họng, thường xuyên tốn tiền thuốc thang, tàu xe mỗi khi đi viện đã khiến cho gia đình công chức, đồng lương eo hẹp như chị Đỗ Thị Minh An khá chật vật. Tuy nhiên, may mắn hơn nhiều mẹ khác, chị An đã tìm thấy giải pháp giúp con hết ho, sổ mũi.

Bình Dương ngày 30/01/2016 Mẹ: Đỗ Thị Minh An Địa chỉ: Khu tập thể Khối vận - Phú Giáo - Bình Dương Tên bé: Linh Đan Mang sứ mệnh người thầy thuốc với mong muốn con trẻ giảm tái phát viêm họng, hạn chế dùng kháng sinh, tôi đến với gia đình chị Đỗ Thị Minh An trong những ngày cận kề tết Nguyên Đán. Ở vùng xa xôi như Phú Giáo thì mỗi lần đi viện rất khó khăn, phải lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc ít nhất cũng phải về Thủ Dầu Một. Chi phí cho mỗi chuyến xe sáu trăm nghìn đồng là một khoản không hề nhỏ với 1 gia đình công chức như gia đình chị An. Chật vật hơn với vợ chồng anh chị là bé Linh Đan – con chị cứ 15 ngày lại phải đi viện 1 lần. Đi viện liên miên, lâu dần cứ thấy xe Thành Công đến là bé biết phải tới viện. Bé Linh Đan nhí nhảnh đáng yêu (Ảnh: NVCC) Chia sẻ với chúng tôi, chị Minh An kể: “Từ khi được 21 tháng, bé hay viêm họng lắm, ho hắng, chảy nước mũi suốt ngày. Khổ nữa là lại còn hay táo bón, thậm chí có lần đi cầu ra máu”. Lo lắng, sốt ruột cho con nên chị An cũng tìm hiểu đủ các loại thuốc, học hỏi kinh nghiệm của nhiều mẹ khác. Thế nhưng khi vô tình lướt facebook, biết tới dược phẩm chứa Kha tử, chị An mới thực sự cảm thấy thuyết phục: “Đọc thông tin về dược phẩm này thấy hay quá, mình mới gọi điện ra Hà Nội đặt mua hàng”. Kha tử - thảo dược quý của Việt Nam trị viêm mũi họng Kể tới đây, ánh mắt chị và bà nội Linh Đan vô cùng rạng rỡ: “ Cho bé dùng sản phẩm ngày 2 lần, mỗi lần 1 gói thì sau 3 ngày các triệu chứng trên đã giảm rất nhiều. Thấy hiệu quả tốt, mình cho bé dùng tiếp, đến 7 ngày thì không còn chảy nước mũi, mũi khô thoáng, không còn ho, họng không bị viêm nữa và hết cả táo bón. Thấy con càng ngày càng khỏe ra, mình cũng giới thiệu cho mọi người trong phố có con nhỏ, họ cũng đều khen hết”. Ôn tồn vui vẻ trong ngôi nhà khu tập thể, chị An quả quyết: “Tết này không lo con ốm nữa”. Niềm vui tiếp nối ở bà nội Linh Đan với những lời cảm ơn ríu rít tới chúng tôi vì đã giúp cháu không phải đi viện thường xuyên nữa, giảm được áp lực tài chính đối với 1 gia đình công chức. BigBB Plus đã trở thành người bạn đồng hành giúp bé Linh Đan khỏe mạnh (Ảnh: NVCC) Đến nay bé Linh Đan đã được 26 tháng và gia đình chị như thoát được nỗi cực nhọc mỗi lần bồng bế con đi viện. Nhớ lại Hippocrates có câu: "Ai chữa lành, người đó có lý". Và tôi đang thấy cái lý mà những sản phẩm tốt như vậy mang lại cho hàng ngàn trẻ nhỏ. Xin chúc gia đình chị Minh An và bé mạnh khỏe, năm mới An Khang Thịnh Vượng! Trích ký sự “Hành trình trên từng chuyến đi” - Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn Lưu ý: Hiệu quả của sản phẩm có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc cơ địa của mỗi người Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. >> Xem điểm bán sản phẩm mà mẹ Minh An đã sử dụng TẠI ĐÂY >> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi) >> Website: www.bigbb.vn