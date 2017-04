Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Ngày 16/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra.

Qua quá trình điều tra làm rõ, vào đầu tháng 4/2017, Hiếu tình cờ gặp bà V. (trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương), Hiếu giới thiệu mình là Hùng “công an mật” ở tỉnh lên đây truy quét tội phạm.

Cũng vì bộ quần áo cảnh sát Hiếu mặc trên người nên bà V. tin tưởng và cho biết, có nhiều người vay nợ tổng cộng 700 triệu đồng nhưng không chịu trả, nhờ Hiếu đòi giúp.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà V, Hiếu đã chiếm đoạt của nạn nhân tổng cộng số tiền 26 triệu đồng. Sau khi đưa tiền cho Hiếu, bà V. bắt đầu nghi ngờ và báo cáo sự việc với Công an xã Thanh Mỹ. Nhận được báo cáo của Công an xã Thanh Mỹ, xác định đây là đối tượng giả mạo công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Thanh Chương lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 11/4, khi Hiếu đang mang một tập biên bản làm việc và lệnh bắt khẩn cấp kí tên Hùng đến nhà bà V. để “làm việc” thì công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN