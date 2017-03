Bị bắt quả tang trộm điện thoại, cô gái 16 tuổi ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được công an phát hiện thêm có 5 lệnh khởi tố khác đang chờ xử lý...

Trưa 28.3, Công an TP.Mỹ Tho cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc H (sinh ngày 3.7.2000, ngụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP.Mỹ Tho).

Nguyễn Thị Ngọc H tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, vào khoảng 15h ngày 27.3, chị H.T.K.L (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đi ra khỏi phòng số 12 của khách sạn Thi Thi (thuộc địa bàn ấp 4, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) nhưng không khóa cửa. Không lâu sau đó chị L quay trở vào phòng thì phát hiện bị mất 1 điện thoại di động hiệu Oppo (lúc mua gần 3 triệu đồng) và H cũng đang có mặt trong phòng nên giữ lại để kiểm tra. Khi kiểm tra thì chị L phát hiện điện thoại của chị vừa bị mất trên người H nên trình báo cơ quan công an.

Qua làm việc nhanh tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc H thừa nhận hành vi trộm cắp. H khai nhận khi vào khách sạn Thi Thi, nhìn thấy căn phòng không có người nên vào trộm tài sản.

Cũng theo cơ quan chức năng, ngày 14.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho đã khởi tố 5 vụ án và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc H để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Mỹ Tho.

Được biết, ngoài 5 vụ bị khởi tố, bị can H còn được cho là có liên quan đến nhiều vụ trộm tài sản khác đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.