Bất chấp lệnh cấm, cảnh báo nguy hiểm của chính quyền địa phương, 2 "hotgirl" trang mục mát mẻ, không nội y, khoe đường cong nóng bỏng để chụp ảnh ở hồ nước được gọi là “tuyệt tình cốc” ở Hải Phòng.

Trên mạng xã hội từ ngày 27-2 liên tiếp xuất hiện các đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ trong trang mục mát mẻ, không nội y, tạo dáng khoe đường cong nóng bỏng để chụp ảnh ở hồ nước xanh ngắt thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Trước mắt gần chục “phó nháy” nam, 2 "hotgirl" này vẫn vô tư tạo dáng gần lộ cả phần ngực… trong tiết trời giá rét.

2 "hotgirl" chụp ảnh hở hang ở "tuyệt tình cốc"

Ngay sau khi những đoạn clip được tung lên mạng đã gây “bão” với hàng trăm nghìn lượt truy cập và bình luận.

Hầu hết các bình luận đều lên án, phê phán cách ăn mặc hở hang của 2 cô gái này để chụp ảnh bất chấp lời cảnh báo nguy hiểm của hồ nước sâu .

Một số người cho rằng đây là 2 mỹ nhân người Hải Phòng, tuy nhiên cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm được địa chỉ facebook của các hotgirl là Ph.Th.Ng. (nickname Ng.T., người mẫu ảnh chuyên chụp nội y ở Hà Nội và Ng.Q. (nickname Q.R., người mẫu ảnh tự do ở TP HCM). Do Ng.T. và Q.T. thường chụp ảnh nóng bỏng rồi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nên có lượng theo dõi khá lớn.

2 hotgirl tạo sáng trước ống kính của tay máy nam

Ra giữa hồ nước sâu chụp ảnh bất chấp nguy hiểm

Chiều 28-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Cao Văn Chi, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn, cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội về việc nhóm thanh niên cùng 2 cô gái ăn mặc hở hang tổ chức quay phim, chụp ảnh tại hồ nước trên. Khu vực này thuộc quyền quản lý của Công ty Xi măng Phúc Sơn, hàng ngày vẫn có lực lượng bảo vệ công ty quản lý.

“Việc nhóm thanh niên trên quay phim, chụp ảnh tại đây là rất nguy hiểm, coi thường tính mạng của mình. Từ đầu năm 2017, chúng tôi đã có cảnh báo cấm sử dụng các phương tiện bè, lán đi ra khu vực lòng hồ vì nguy hiểm”- Phó chủ tịch UBND xã An Sơn cho hay.

Được biết, hồ nước này có diện tích trên 10 ha, được hình thành do nạn khai khác đá "thổ phỉ" từ thời điểm trước năm 2014. Do không được hoàn nguyên nên qua nhiều năm, nó đã trở thành hồ chứa nước mưa. Một số lò sản xuất vôi quanh hồ xả ra lượng than đá, cát sỏi, nước thải cùng các hản ứng hóa học đã tạo ra màu nước xanh ngắt, trong vắt được ví như “tuyệt tình cốc” trong các bộ phim kiếm hiệp. Gần đây “tuyệt tình cốc" đã thu hút rất nhiều người, nhất là thanh thiếu niên và học sinh đổ xô tới đây để “mục sở thị”, chụp ảnh kỷ niệm.

Có thời điểm, mỗi ngày hàng ngàn người hiếu kỳ đổ về đây khiến địa phương phải cử thêm lực lượng đến đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo, nhắc nhở người dân tránh xa những nơi nguy hiểm.

Dù hồ nước khá sâu, có những chỗ sâu khoảng 40 m, nhưng hiều bạn trẻ vẫn thích mạo hiểm, giỡn mặt với "tử thần", đứng ở những vị trí đã được cảnh báo nguy hiểm để chụp ảnh, quay phim. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương, công an đã phải cử lực lượng có mặt ở khu vực để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh về công tác an toàn, an ninh trật tự".

K.Nga