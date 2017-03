Trong bộ đồ màu đen, bịt kín mặt, Việt chỉ mất 2 giây để lấy búa đập vỡ cửa kính trong tiệm vàng, cướp đi 37 chỉ vàng rồi cùng đồng bọn trốn biệt tăm hơn 5 năm.

Ngày 7/3, Công an Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 5 năm lẩn trốn sau vụ án cướp tiệm vàng gây chấn động trên địa bàn Hà Tĩnh, Nguyễn Hữu Việt (26 tuổi) và Nguyễn Cao Phúc Việt (24 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) vừa bị công an bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30 ngày 4/1/2012, phát hiện một thanh niên có biểu hiện lén lút phía ngoài tiệm vàng, chủ tiệm vàng Kiều Ngọc (khối phố 7, phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) đi ra kiểm tra thì bất ngờ một đối tượng bịt mặt, trùm mũ kín đầu, tay cầm búa đinh lao vào cửa hàng.

Nhanh như cắt, đối tượng này dùng búa đinh đập mạnh làm vỡ tủ kính, đưa tay vơ lấy 8 vòng kiềng, tương đương với 37 chỉ vàng 9999, trị giá tại thời đó 157 triệu đồng rồi thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc được camera ghi lại nhưng do diễn biến quá nhanh, chỉ trong vòng 2 giây, đối tượng gây án lại bịt kín mặt khiến lực lượng chức năng “bó tay” trong một thời gian dài.

Cuối năm 2016, trinh sát công an thành phố Hà Tĩnh nắm được tung tích của Phúc Việt, sau đó phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh lật lại hồ sơ vụ án, đối chiếu chứng cứ và tổ chức vây bắt thành công vào đầu tháng 3. Hữu Việt cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận 5 năm trước, do thiếu tiền cá độ bóng nên bàn bạc tìm cách kiếm tiền với nhau. Khi phát hiện một tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh sơ hở, cả hai đối tượng đã đi lại nhiều lần quan sát địa hình, quy luật hoạt động của mục tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Phúc Việt có nhiệm vụ nổ máy xe chờ sẵn, trong khi Hữu Việt cầm búa lao vào tiệm vàng cướp tài sản. Gân án xong, cả hai chở nhau về thành phố Vinh bán vàng rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Thành Trung