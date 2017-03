Để trốn nã 12 năm về tội buôn bán ma túy, Nguyễn Thi Thu Diệu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên tuổi để tránh hành tung bị lộ.

Ngày 4/3, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM, cho biết, cơ quan này vừa bắt được đối tượng Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê tỉnh An Giang). Được biết, đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán ma túy và bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM xử lý.

Theo PC52, Thu Diệu là một trong những đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy lên đến hơn 400 bánh heroin đã bị cơ quan công an bắt giữ năm 2004. Lúc đó, nhiều đồng phạm của Diệu đã bị bắt và tuyên án tử hình, riêng Diệu đã nhanh chân lẩn trốn 12 năm qua.

Nguyễn Thị Thu Diệu trước và sau khi phẩu thuật thẩm mỹ (ảnh: công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2004, trong khi truy xét nguồn ma túy tuồn vào TP.HCM, PC47 phát hiện một số đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng rất lớn từ biên giới Campuchia, Lào đưa vào Việt Nam nên đã lập chuyên án triệt phá.

Tháng 4/2004, sau khi phá án, PC47 đã lần lượt khởi tố 46 đối tượng, trong đó bắt giữ 36 đối tượng, ra quyết định truy nã 10 đối tượng. Nguyễn Thị Thu Diệu là một trong những đối tượng bị truy nã, là đầu mối tiêu thụ 31 bánh heroin (mỗi bánh heroin tương tương 330gram) trong tổng số hơn 400 bánh heroin của đường dây ma túy này.

Theo đó, Diệu mua bán trái phép các chất ma túy từ năm 1997. Lúc đầu bán nhỏ lẻ cho các con nghiện hoặc các đầu mối tiêu thụ nhỏ. Sau đó, Diệu tiếp cận được Trương Thị Thu Vân nên trở thành đầu mối cung cấp heroin với số lượng lớn.

Từ đây, Diệu làm trung gian cung cấp heroin cho Nguyễn Văn Sang và các đầu mối tiêu thụ khác trên địa bàn TP.HCM. Khi cần nguồn hàng, Sang điện thoại cho Diệu. Diệu liên lạc với Trương Thị Thu Vân rồi hẹn Sang đến một số địa điểm trên đường Nguyễn Biểu, Trần Bình Trọng (Q.5) hoặc đường Trần Xuân Soạn (Q7) nhận “hàng”. Trong lúc giao hàng cho Sang, Thu Vân bị PC47 bắt quả tang. Nghe tin đồng phạm bị bắt, Diệu đã bỏ trốn.

Năm 2005, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Diệu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC52 nắm được thông tin Diệu thi thoảng có mặt tại một số địa điểm như TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và có khả năng Diệu vẫn tiếp tục mua bán ma túy. Phòng PC52 đã tập trung lực lượng tổ chức truy bắt, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Nai... để lần dò tung tích Diệu.

Tuy nhiên, Diệu vốn là một kẻ hết sức ma mãnh. Sau khi bỏ trốn, để che dấu hành tung, lai lịch của mình, Diệu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ sửa lại khuôn mặt và sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Thị Hiền.

Tháng 2/2017, PC52 nhận được manh mối nhiều khả năng Diệu đang lẩn trốn tại khu Cầu Hang (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đây là nhà của chị gái Diệu và Diệu thường xuyên lui tới để chơi cũng như mua bán ma túy. Vì thế, PC52 đã mật phục theo dõi.

Từ những thông tin nắm được, khoảng 11h ngày 2/3/2017, PC52 đã lâp tức truy bắt Diệu tại phòng trọ “không số” của người chị ở khu Cầu Hang (xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, khi Diệu vừa đến phòng trọ của chị ruột thì bị tổ công tác khống chế bắt giữ.

Dương Hạnh