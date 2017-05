Ngày 4.5, sau một thời gian theo dõi, Cục cảnh sát PCTP Công nghệ cao (C50- Bộ Công an) đã bắt nhiều đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trên trang web ibet789.com với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỉ đồng.

Nguyễn Thị Khéo lúc bị Công an bắt. Ảnh: CTV

Theo đó, ngày hôm nay (4.5), qua thời gian theo dõi, C50 đã phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang tổ chức bắt giữ Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang) là Phó Giám đốc Cty Asian Livetech có trụ sở tại quận 7, TP.HCM.

Cùng ngày, một mũi trinh sát đã khám xét công ty này và phát hiện có nhiều máy chủ của trang đánh bạc trực tuyến iBet789.com cùng nhiều giấy tờ, sổ sách...

Giao diện trang iBet789.com. Ảnh: Chụp màn hình

Để điều hành trang web này tại Việt Nam, Khéo núp bóng dưới danh nghĩa công ty phần mềm chỉ đạo nhân viên làm các phần mềm, dịch vụ quảng cáo để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc cho hàng chục ngàn thành viên trên khắp cả nước. Tổng số tiền đánh bạc trên trang này lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng, kéo dài từ năm 2011 đến nay.

Ngoài việc khám xét nơi làm việc của Khéo, công an cũng tổ chức khám xét nơi ở của nhiều đối tượng có liên quan trong đường dây này ở các địa phương khác. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trướng Sơn